Cercasi libraio su un'isola delle Maldive

Arriva il lavoro su misura per chi è amante dei libri e della tranquillità: lavorare in libreria in spiaggia, alle Maldive. E' possibile lasciarsi alle spalle uffici e stress per fiondarsi su spiagge bianchissime, con lo sguardo che si perde verso l’orizzonte, che pone tra sé e voi nient’altro che acque cristalline. Un lavoro che fa della cultura e della voglia d’esplorazione i propri cardini.

Si riceverà uno stipendio per lavorare all’interno di una piccola, remota ma ben curata libreria. Se è vero che il ritorno economico non sarà dei più vantaggiosi, è innegabile che i 'benefit collaterali' siano a dir poco sorprendenti.

I soldi non fanno la felicità e questa potrebbe essere la chance che stavate aspettando per abbracciare finalmente questa filosofia di vita.