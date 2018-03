Cercasi animatori: 7 marzo a Padova e 8 marzo a Udine le selezioni

Si terranno il 7 marzo a Padova e l’8 a Udine i provini per selezionare gli animatori turistici che partiranno con l’agenzia EV Group la prossima stagione estiva.

La E.V. GROUP è un agenzia di Animazione Turistica e Spettacolo leader nel settore, presente sul mercato dal 1999. La E.V. Group svolge la propria attività in tutta Italia e all'estrero, fornendo equipe di animazione a Villaggi, Hotels e Resorts. Per la prossima stagione estiva seleziona 180/200 persone, di età compresa tra i 18 e 35 anni. Il lavoro è di natura stagionale, da un minimo di due mesi ad un massimo di sei.

Ricerca animatori turistici anche alla prima esperienza, in quanto è previsto un programma di inserimento e formazione aziendale. L'assunzione prevede un contratto a tempo determinato comprensivo del compenso pattuito, divisa, vitto e alloggio. Facciamo presente che la nostra ricerca è su base annuale e non solo stagionale, infatti selezioniamo animatori anche per la stagione invernale.

Il 7 marzo l’appuntamento è presso la Provincia di Padova Centro Direzionale La cittadella, terza Torre, sala Conferenze, in piazza Bardella 2 a Padova. L’8 marzo invece l’appuntamento è a Udine presso i locali dell’ex provincia Ufficio Eures Friuli Venezia Giulia in via della Prefettura 16.

Per candidarsi inviare curriculum e foto a curriculum@equipevacanze.it

Info : 339 6394382