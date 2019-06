Il centrodestra chiama, Uliana non ha ancora rifiutato. Il Pd: "Libera di decidere"

VITTORIO VENETO – Il rifiuto dalla diretta interessata ancora non c’è. Dunque i “giochi” rimangono aperti. «Ho accettato l’incarico di consigliere comunale. Il primo consiglio sarò tra i banchi dell’opposizione» spiega Antonella Uliana che nei prossimi giorni prenderà una decisione in merito alla proposta fattagli dal sindaco Antonio Miatto, cioè di essere nuovamente l’assessore alla cultura.

E per il primo consiglio (si terrà sabato 15 giugno alle 9), il sindaco aveva già annunciato una sedia vuota tra i banchi della giunta, posto dunque che potrebbe ancora essere ricoperto da Uliana. «Sto continuando a ricevere telefonate e messaggi di incoraggiamento a cogliere questo segnale incredibile di apertura – confida Uliana -. Chi mi ha votato, mi ha scritto dicendomi che mi ha votato non perché avevo una bandiera sopra di me, ma perché sono io e si fidano per quello che ho fatto e mi invitano a cogliere questa opportunità».

Intanto con un post su Facebook Marco Dus, dopo le dichiarazioni di giovedì, ieri ha scritto: «Antonella prenderà la sua decisione, che potrà essere solo personale, in piena libertà. E a chi mi dice “non avresti dovuto permetterlo” rispondo: nel mio partito, nel mio gruppo, nella mia area politica, non piace circondarsi di yes man, sottomessi a qualsiasi decisione del leader del momento, ma di persone con una testa pensante, capaci di ragionamento critico e responsabili delle proprie scelte. Nonostante questo ci crei a volte dei problemi, preferisco si continui in questa direzione».