Centro culturale islamico a Vittorio Veneto, scoppia la polemica: "Lì lavorano di sabato e domenica, hanno i permessi?"

VITTORIO VENETO - Torna a far discutere il centro culturale islamico di via Mattei, a ridosso della rotatoria che conduce alla zona industriale di San Giacomo. “I lavori stanno per concludersi – ha annunciato il presidente del consiglio di quartiere di Centro, Giovanni Braido – Da quello che so avrebbero dovuto aprire addirittura in aprile”.

Ma nel mirino della riunione del comitato di Centro – tenutasi ieri sera – sono finite le autorizzazioni per l’apertura della struttura: “C’è stato un cambio di destinazione d’uso? - chiede Braido – Ci sono le autorizzazioni del caso?”

L’associazione Misericordia ha acquistato l’ex sede di un’azienda di autotrasporti, per realizzare il proprio centro culturale. “Non si sa nulla – continua il presidente – Lì lavorano di sabato e domenica, ma hanno i permessi?”