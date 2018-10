Centenario, nessun appuntamento per Mattarella a Vittorio Veneto il 4 novembre

VITTORIO VENETO - A venti giorni dal 4 novembre, giorno in cui ricorrerà il Centenario della fine della Grande Guerra, ancora non è noto se il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà oppure no a Vittorio Veneto. Nel novantesimo, la città accolse l’allora presidente Giorgio Napolitano e nel cinquantesimo della Vittoria il presidente Giuseppe Saragat.

E poi ancora altri Presidenti della Repubblica. Il 4 novembre, alle 11, Mattarella - come recita l’agenda sul sito del internet del Quirinale - sarà a Trieste. «Se ad oggi non è stata pianificata una visita del Presidente della Repubblica, temo che difficilmente il 4 novembre possa arrivare a Vittorio Veneto – afferma il consigliere Matteo Saracino (Partecipare) -. Sarebbe uno smacco per tutta la città e una sconfitta politica di questa amministrazione».

«Ufficialmente non abbiamo ancora ricevuto una risposta dal Quirinale – spiega il sindaco Roberto Tonon -, che attendiamo. Se non verrà pazienza. Certo dispiace, perché è un’occasione persa per quello che è stato messo in piedi a Vittorio. Vedremo se avrà altre occasioni per essere in città. Il 4 novembre sarà comunque una giornata di alto livello culturale, con la presentazione dei giovani artisti e il concerto finale».

Oltre a Mattarella, è atteso a Vittorio Veneto a breve il Ministro dell’interno, Matteo Salvini. «Spero di avere l’onore di inaugurare la caserma dei vigili del fuoco di Vittorio Veneto il prima possibile» ha detto il ministro giovedì pomeriggio in diretta Facebook dal tetto del Viminale. La nuova caserma dei vigili del fuoco è operativa dal 2 ottobre, ma ancora non è stata fissata la sua inaugurazione. Gianantonio Da Re, ex sindaco e ora segretario della Lega veneta, ha già chiesto al Ministro Salvini di tenere a battesimo l’opera. «Ne ho parlato con Matteo: mi ha detto che compatibilmente con i suoi impegni vedrà di esserci. Si parla comunque di novembre o dicembre» afferma Da Re.