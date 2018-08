Centenario, 30mila euro per il concerto del gran finale

Andrea Griminelli

VITTORIO VENETO - Si terrà il 4 novembre il gran finale delle commemorazioni per il Centenario della fine della Prima Guerra Mondiale. Per l’occasione, il Comune di Vittorio Veneto ha organizzato un concerto che si terrà al teatro Da Ponte, dove si esibirà il maestro Andrea Griminelli, flautista solista, accompagnato dall’Orchestra “Città di Ferrara”.

“E’ intenzione dell’amministrazione offrire alla Città un evento musicale di elevata qualità artistica e emotiva” dice la delibera dello scorso 19 luglio appena pubblicata sull’albo pretorio. Delibera in cui si rende noto che la cifra stanziata per l’evento è di 30mila euro, la stessa somma sostenuta dal Comune per l’ultima edizione del Concorso di Violino.

“Il preventivo - si legge nella delibera - ammonta a 30mila euro, di cui 27.000 per gli onorari al maestro Griminelli e all’Orchestra “Città di Ferrara” e 3.000 euro per le spese di organizzazione e comunicazione oltre che per il rimborso spese di viaggio al coro che sarà successivamente individuato e che interverrà a titolo gratuito”.

A sostegno dell’iniziativa, il Comune di Vittorio Veneto ha inoltrato domanda di contributo allo Stato.