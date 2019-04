Una cattedrale provvisoria, in legno, sarà costruita sul piazzale di Notre Dame devastata dall'incendio di lunedì sera mentre andranno avanti i lavori di ricostruzione del monumento simbolo di Parigi. Lo ha annunciato il rettore di Notre Dame, monsignor Patrick Chauvet, con il sindaco della capitale francese, Anne Hidalgo, che ha acconsentito all'utilizzo di parte della piazza per costruirvi la cattedrale 'provvisoria'.

Non basta che si dica che "la cattedrale resterà chiusa cinque anni e che sarà finita - ha spiegato monsignor Chauvet all'emittente CNews - Dunque, mi sono detto: perché non costruire una cattedrale provvisoria?". Hidalgo, secondo il rettore, ha subito incoraggiato il progetto, accettando di prestare "una parte del piazzale" per la costruzione della Chiesa "in legno".

"Sarà un luogo di accoglienza dove si saranno dei preti per poter parlare", ha detto ancora monsignor Chauvet, precisando che la cattedrale 'provvisoria' resterà per tutto il tempo dei lavori di ristrutturazione, che, secondo quanto sostenuto dal presidente francese Emmanuel Macron, dovranno concludersi in cinque anni.