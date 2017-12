Catalogna, vittoria degli indipendentisti

L'ex presidente della Generalitat, Carles Puigdemont, ha convocato una conferenza stampa oggi a Bruxelles, all'indomani delle elezioni in Catalogna. Secondo i risultati, i tre partiti indipendentisti che sostenevano il suo governo avrebbero, in una nuova eventuale coalizione di governo, la maggioranza in Parlamento, ma Ciudadanos, il partito di centrodestra nato nel 2005 proprio in Catalogna in reazione alle spinte indipendentiste, si è affermato come primo partito.



Il premier spagnolo Mariano Rajoy ha convocato per oggi una riunione del comitato esecutivo nazionale del Pp per discutere i risultati elettorali in Catalogna. I popolari catalani, con il candidato Xavier Garcia Albiol, hanno riportato una dura sconfitta elettorale diventando l'ultima forza politica del nuovo Parlamento catalano con appena 3 deputati.



Il successo di Ciudadanos assicura alla formazione della candidata Ines Arrimada 37 seggi, tre in più dei 34 ottenuti da Junts per Catalunya, il partito guidato da Puigdemont.



Al terzo posto l'altra formazione indipendente, Esquerra Repubblicana, che ha ottenuto 32 seggi ed ha fallito l'obiettivo al quale puntava di diventare il primo partito indipendentista. I socialisti hanno registrato un lieve avanzamento, passando da 16 a 17 deputati.



Mentre arretra Catalunya en Comù, il corrispettivo catalano di Podemos che sostiene la sindaca Ada Colau che ha cercato in questi mesi di passione di tenere una posizione di equidistanza tra i due fronti contrapposti, passando da 11 a 8 seggi.



Mentre gli altri grandi sconfitti delle elezioni, oltre ai popolari, sono gli indipendentisti di estrema sinistra del Cup, che sono stati l'ala movimentista e radicale della coalizione di Puigdemont, che dimezzano il numero di seggi passando da otto a quattro seggi.