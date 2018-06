Castello gonfiabile si ribalta, muore bimbo di 6 anni

Un forte colpo di vento è stato la causa del tragico incidente avvenuto nella città di Quanzhou, a est della Cina. Un castello gonfiabile su cui stavano giocando alcuni bambini si è ribaltato sottosopra a causa delle raffiche di vento e ha schiacciato i piccoli. Un bambino di appena 6 anni è morto per le ferite riportate mentre altre sei persone, adulti e bambini, sono stati portati in ospedale.

La drammatica scena è stata ripresa da qualche presente: nel video diffuso in rete si vedono dozzine di persone che scappano, nel panico.

Sul caso è stata aperta un inchiesta: non è chiaro se il gonfiabile non fosse stato propriamente assicurato al terreno o se le cause della tragedia siano completamente attribuibili alle avverse condizioni meteorologiche.

Non è la prima volta che avvengono incidenti nei parchi divertimento. Qualche giorno fa una bambina di 10 anni è morta in India: la cabina della ruota panoramica su cui stava è precipitata e per lei non c'è stato nulla da fare.