Castelfranco in versione Lego in un video di animazione che sta spopolando

CASTELFRANCO – La città del Giorgione ricostruita virtualmente al computer con i mattoncini Lego dove un simpatico omino spaziale (un piccolo astronauta) si aggira arrampicandosi, correndo e saltando su palazzi e vie in una sorta di parkour in versione Lego: è l’ultima opera dell’artista friulano Alberto Bidinot – Rebricked. Il video di animazione sta spopolando nel web e sta giustamente riempiendo d’orgoglio i castellani.



In realtà Alberto di professione fa l’infermiere al reparto di Chirurgia dell'ospedale di San Vito al Tagliamento ma dopo aver acquistato il videogioco Lego worlds si è appassionato a quest’attività ed a finito col riprodurre davvero tante location a cominciare dalla sua terra con: Cividale, San Daniele, Ponte del Diavolo, Tarvisio. Quindi è passato alle città d’arte da Firenze a Cremona e ora ha pensato bene di fare altrettanto per la bella Castelfranco Veneto, con risultati davvero degni di nota.