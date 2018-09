Castelfranco protagonista in Romagna

CASTELFRANCO - A partire da venerdì 20 settembre con la cerimonia inaugurale, si da inizio al Trofeo multisport organizzato dal CONI.



Anche il Karate era presente con le squadre di tutte le regioni d’italia. Per il veneto ha gareggiato il Castellano Alessandro Conte, dopo aver superato la selezione regionale del Trofeo Coni nella categoria 40 kg, a lui si sono uniti i compagni qualificatisi nelle restanti categorie di peso, formando così la Squadra Veneta.



I ragazzi del Karate presenti a Rimini assieme a tutti gli sport delle Federazioni del CONI iniziano la quattro giorni del Trofeo con la grande festa di apertura.



Un clima molto felice in questi giorni nella città adriatica con migliaia di giovanissimi atleti in festa prima e dopo le gare e lo spirito dello sport “quello bello” che si diffonde per tutta la città.



Sabato 22 settembre al RDS Stadium di Rimini si svolgono le prove di karate, la squadra veneta composta da Angelica Sbabo - Nenrjukan 42kg, Anja Peulic - Academy 53kg, Alessandro Conte – Germinal Karate Castelfranco 40kg, Simone Giuliano - Treviso Karate 50kg e Thomas Soranzo - Sen Shin Kai PD 61kg conduce una buona gara. Vince con il Piemonte per 3 a 1, con la Toscana per 3 a 0, perde al terzo incontro con la Sicilia per 3 a 1.



Nei recuperi supera l’Emilia Romagna per poi confrontarsi con la Campania per il terzo posto ma arriva 4. Oro per il Lazio, Argento per la Sicilia. Ma la gara di Alessandro è davvero ottimale: vince tutti gli incontri e pareggia solo con la Sicilia determinando punteggi importanti per l’avanza della compagine Veneta nella Classifica.



Alla fine del week end il Veneto si piazzerà Quinto in classifica generale.