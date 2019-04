A Castelfranco i cittadini scendono in piazza contro i tagli all'ospedale

CASTELFRANCO - I castellani non ci stanno a veder penalizzato il loro ospedale che a fronte dei recenti tagli regionali vede decurtato il servizio relativo alla parte generalista, trasformando di fatto la grande struttura sanitaria in un presidio prevalentemente dedicato allo Iov, l’istituto oncologico veneto.



“Dopo due manifestazioni di piazza e 20 mila firme raccolte, torneremo a manifestare tutti insieme in difesa del nostro ospedale e contro il folle piano di tagli della Regione Veneto - spiegano gli attivisti del comitato -. Ci abbiamo riflettuto molto. E lo abbiamo deciso dopo le ultime, gravi scelte dell'amministrazione regionale e il persistente silenzio dell'amministrazione comunale. Ma anche leggendo i messaggi dei nostri sostenitori di sempre e quelli di tanti, nuovi concittadini indignati”.



Dito puntato sulla politica locale, rea di non essersi attivata adeguatamene per l’ospedale: “Noi non ci rassegniamo a una politica che danneggia il territorio e azzoppa l'ospedale generalista. Non ci rassegniamo a una sanità sempre più privata. Non accettiamo che Castelfranco diventi periferia insignificante di Padova o Treviso – continuano gli attivisti -. Per questo, d'ora in poi, alla campagna di informazione quotidiana aggiungeremo l'organizzazione di un grande evento di piazza. Un evento molto più grande del primo e del secondo che raccolga anche chi finora non aveva creduto ai rischi concreti del progetto regionale. Sarà una giornata senza bandiere politiche, tutti saranno benvenuti, purché abbiano a cuore il San Giacomo”.



Il comitato lancia quindi un appello agli aspiranti volontari, affinché si facciano avanti per aiutare il gruppo a dare vita all’evento, che viste le premesse si preannuncia imponente.