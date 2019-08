Casa a fuoco, allarme Vittorio Veneto

VITTORIO VENETO – Casa disabitata a fuoco in via San Mor a Vittorio Veneto. L’allarme è scattato verso le 20 di giovedì e sul posto sono giunti poco dopo i vigili del fuoco. Al lavoro squadre di Vittorio Veneto e Conegliano.

Le fiamme sono state domate, ma c’era preoccupazione per una casa vicina, che invece è abitata. Alla fine l’incendio è stato circoscritto alla sola casa disabitata, non ci sono state conseguenze per le persone. Danni in via di quantificazione, non è stata chiarita al momento la causa dell’incendio.