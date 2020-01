Casa in fiamme a Farra di Soligo: coppia salvata dal rogo

FARRA DI SOLIGO – Casa a fuoco in centro a Farra di Soligo ieri sera. L’abitazione si trova in via Patrioti al primo piano, sul posto hanno lavorato per alcune ore i vigili del fuoco, arrivati con alcune squadre da Vittorio Veneto e Conegliano.

All’interno c’era una coppia di anziani, sono riusciti a mettersi in salvo anche grazie all’aiuto di carabinieri e vigili del fuoco.

I due sono stati poi affidati alle cure del 118: avevano inalato parecchio fumo, ma le loro condizioni non sono gravi.

In base a quanto emerso pare che a scatenare le fiamme sia stata una termocoperta, che si sarebbe surriscaldata.

Sull’accaduto stanno comunque effettuando accertamenti sia i vigili del fuoco che i carabinieri.

I danni sono particolarmente ingenti.