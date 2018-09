La casa efficiente di Eni Gas e Luce arriva nelle piazze italiane

MESTRE - Parte oggi il tour di Eni gas e luce nelle piazze di cinque città italiane per presentare la sua idea di casa del futuro, efficiente, smart e digitale.

Si tratta di un vero e proprio road show itinerante che permetterà alle persone di entrare in contatto con le soluzioni che la Società ha pensato per tutti. Insieme a Fastweb, partner di Eni gas e luce sull’iniziativa, verrà presentata l'offerta innovativa che racchiude energia e internet in fibra per la casa.

Inoltre, i visitatori potranno scoprire la nuova gamma di prodotti - come caldaie e scaldacqua ad alta efficienza energetica - sviluppati con Riello e altre proposte innovative per la smart home. La casa efficiente di Eni gas e luce rivoluziona, dunque, completamente il modo di vivere la propria abitazione, grazie a tecnologia, dispositivi ed elettrodomestici interconnessi tra loro, che assicurano migliore efficienza energetica, maggiore comfort e la capacità di controllare in remoto ciò che avviene all'interno della casa.

La prima tappa del tour sarà Mestre, dal 12 al 15 settembre in Piazza Donatori di Sangue. Le altre città coinvolte nell’iniziativa sono Latina (20-23 settembre), Lecce (27-30 settembre), Napoli (4-7ottobre) e Bari (11-14 ottobre).