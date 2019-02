Carolina Kostner salta i Mondiali

Carolina Kostner non potrà partecipare ai Mondiali di pattinaggio di figura in programma a Saitama dal 20 al 24 marzo. La riabilitazione dell'anca sinistra e la ripresa della funzionalità del piede a causa della frattura avvenuta in un incidente domestico hanno impedito all'azzurra di prepararsi per la rassegna iridata.

Lo staff medico e fisioterapico che la segue a inizio anno aveva infatti ritenuto necessario aggiungere qualche settimana di stop dal ghiaccio per guarire al meglio e poter riprendere poi la normale attività. Ora la Kostner ha ripreso anche gli allenamenti sul ghiaccio in modo molto graduale ma costante e, insieme allo staff, sta pianificando i prossimi mesi di allenamento insieme alla partecipazione ad alcuni gala tra cui il 4 maggio prossimo a Bologna con 'Bol On Ice' e una tournée in Giappone a fine maggio.