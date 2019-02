Carnevale di Venezia: 150 appuntamenti e 300 artisti per un'atmosfera lunare

La Luna, ispiratrice di sogni e stravaganze, mutevole e cangiante, sarà il filo conduttore del Carnevale di Venezia 2019, un'edizione ricca di appuntamenti e iniziative diffuse su tutto il territorio comunale, organizzate con un'attenzione particolare al tema della sicurezza e al rispetto della città, nel segno della campagna #EnjoyRespectVenezia.

La festa veneziana è stata presentata a Ca' Farsetti, sede del Comune. Prevede 150 appuntamenti con 300 artisti e gruppi coinvolti, trenta manifestazioni culturali, 50 iniziative per bambini e ragazzi. Il Carnevale, intitolato "Tutto colpa della Luna", animerà Venezia dal 16 febbraio al 5 marzo grazie al lavoro di squadra, coordinato dalla società Vela.

Confermato lo schema organizzativo dello scorso anno per i 'voli' dell'Angelo, e poi dell'Aquila, dal Campanile in Piazza San Marco, con un limite di accessi fissato a 23mila persone. Per la Festa veneziana sull'acqua in Rio di Cannaregio verrà invece transennata Lista di Spagna per evitare blocchi.