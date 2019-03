Carlsberg Italia-Sant'Anna Pisa, borsa studio su economia circolare.

Milano, 25 mar. (Labitalia) - La filiale italiana del Gruppo Carlsberg finanzia una borsa di studio triennale che coprirà le spese del percorso formativo di uno studente di dottorato che si focalizzerà sui temi dell’economia circolare. Carlsberg Italia finanzia interamente una borsa di studio triennale per sostenere uno studente nel percorso di Dottorato Internazionale in Management della Sostenibilità, dell’Innovazione e della Salute della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa.

L’azienda conferma così il suo impegno sul fronte della sostenibilità e dell’economia circolare assunto già da qualche anno con l’adozione del programma Together Towards ZERO che mira a ridurre sprechi d’acqua, emissioni di CO2, incidenti sul lavoro e consumo non responsabile al fine di contribuire al raggiungimento degli SDGs delle Nazioni Unite.

Il dottorando che riceverà la Carlsberg Scolarship on Circular Economy Management sarà selezionato tra i candidati provenienti da tutto il mondo. La borsa di studio coprirà il costo delle sue lezioni per tre anni, oltre a garantirgli l’accesso gratuito ai servizi accessori di cui gli studenti iscritti al dottorato della Scuola Superiore di Sant’Anna possono beneficiare a pagamento. Il corso avrà inizio nell’anno accademico 2019/2020, mentre i termini di presentazione della domanda per partecipare alle selezioni e concorrere all’ottenimento della borsa di studio scadranno il 27 maggio.

"La definitiva affermazione - spiega Alberto Frausin, amministratore delegato di Carlsberg Italia - dell’economia circolare come sistema produttivo e di consumo attuale passa dalla trasformazione culturale delle più giovani generazioni di manager. Per questo motivo, insieme a un’istituzione di eccellenza come la Scuola Superiore Sant’Anna, vogliamo contribuire alla formazione di una classe dirigente futura che sappia adottare le strategie e gli strumenti più efficaci per attuare modelli di business innovativi, in grado di rispondere alla sfida della circolarità a cui non possiamo più sottrarci".

Il PhD in Management Innovation, Sustainability and Healthcare, rappresenta, in linea con gli standard di eccellenza perseguiti dalla Scuola, un percorso formativo finalizzato all’attività di ricerca in ambito pubblico e privato sulla gestione dei processi di innovazione, la sostenibilità e la salute, intesa come sviluppo di modelli innovativi nell’assistenza sociosanitaria.

"Ringrazio, a nome dell’Istituto che rappresento, Carlsberg Italia per aver deciso di investire sul percorso formativo di un giovane meritevole all’interno del nostro dottorato - commenta Fabio Iraldo, coordinatore del PhD - la ricerca che il dottorando dovrà svolgere si concentrerà su strumenti innovativi a servizio dell’economia circolare, come le impronte ambientali e il life-cycle thinking, l’eco-innovazione dei processi e dei prodotti e, infine, la comunicazione green, orientata a stimolare e motivare il consumatore verso comportamenti consapevoli nelle scelte di acquisto e a ridurre lo spreco delle risorse materiali e naturali, che oggi assumono valore economico crescente".