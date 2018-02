In carcere con l'accusa di omicidio, libero per un errore della giustizia. Il giudice: "Scriverò di più"

VITTORIO VENETO - "La prossima volta cercherò di scrivere di più": così il giudice di Treviso Angelo Mascolo commenta all'ANSA la bocciatura da parte del Tribunale del riesame della sua ordinanza che prevedeva la custodia in carcere di di un 47enne di Preganziol, accusato di omicidio preterintenzionale della compagna Elda Tandura.

Bocciatura motivata dal fatto che si è trattato, secondo il legale dell'indagato Alessandra Nava, di un semplice copia e incolla della richiesta di custodia cautelare presentata dalla Procura.

Mascolo, il giudice che un anno fa aveva detto di voler girare con la pistola, non è convinto della decisione del riesame: "ho letto e riletto la mia ordinanza - sottolinea - e sono convinto di averla scritta bene, non è stato un copia e incolla. Le prove erano estremamente chiare e il pm aveva ragione nel motivare le sue contestazioni, sostenendo che erano state le percosse a cagionare la morte della donna. Rispetto i giudici del Tribunale della libertà, per carità, non critico nessuno, ma credo di non aver sbagliato".

Per Mascolo, la questione "era così chiara e così ben delineata" da non richiedere ulteriori argomentazioni oltre a quelle esposte dal pm.