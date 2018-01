Capodanno di sangue: quattro ragazzi uccisi a Londra

LONDRA - Un capodanno di sangue, a Londra. Quattro ragazzi sono stati uccisi, accoltellati, tra il 31 dicembre e il primo gennaio, durante festeggiamenti per il nuovo anno. Tre sono stati uccisi la sera del 31 dicembre, mentre uno è stato accoltellato nelle primo ore dell’anno.

Gli episodi, non correlati tra loro, hanno portato all’arresto di un 19enne, sospettato di aver ucciso un 20enne in Bartholomew Court, Old Street, il primo gennaio e all’arresto di cinque uomini sospettati di aver ucciso un 18enne in Larmans Roas, Enfield, la sera del 31 dicembre.

Per quanto riguarda gli altri attacchi, un 20enne è stato pugnalato fatalmente in Memorial Avenue, e un 17enne è stato ucciso in Norwood Road.