Cannabis, semi ed estratti di piante mistiche: ha aperto un nuovo negozio a Conegliano

CONEGLIANO - Una nuova attività ha aperto i battenti da poco in centro a Conegliano. Ad avviarla due giovani del circondario, Giulio e Lorenzo, che hanno deciso di portare un città un servizio che, a loro detta, “mancava”. “Alcuni dei nostri prodotti - spiegano i ragazzi - finora si trovavano solo su internet. Noi abbiamo deciso di venderli in negozio, in modo da dare al cliente la possibilità di vedere cosa sta comprando”.

Il negozio situato in via Calvi, poco distante dalla stazione ferroviaria, si chiama Inner Space e vende cannabis legale con ridotte quantità di thc, semi da collezione di marijuana di ogni tipo, con thc fino al 30%, ed estratti di piante mistiche usati in rituali religiosi.

“Abbiamo deciso di tenere dei prodotti di cui abbiamo l’esclusiva - spiega Lorenzo - come ad esempio l’estratto di Kanna, una pianta allucinogena il cui consumo, va specificato, è destinato esclusivamente ad uso collezionistico e scientifico. Anche le spore di funghi allucinogeni che vendiamo sono proposte con finalità didattiche, di ricerca ed uso microscopico”.

Particolarmente ricercato è il reparto dedicato ai “semi”: “Abbiamo semi di marijauna medica, con alto contenuto di CDB, e di marijuana per uso ricreativo”, fanno sapere Lorenzo e Giulio. Vasta la scelta di cannabis e hascisc linght: “Va molto l’Ave Maria, quella di J-Ax che ha vinto la Coppa Italiana per la miglior cannabis legale. Ce l’abbiamo in diverse varietà, tutte con un massimo di 0,6% di thc. Abbiamo l’hascisc afgano con un CBD al 28%”. Sono numerosissimi i prodotti che si trovano in negozio, da collezione, oltre all’oggettistica per fumatori: bong, grinder, cartine fatte di tabacco. “Ciò che ci contraddistingue - precisano i ragazzi - è che non siamo un franchising, ma scegliamo attentamente il prodotto, andiamo incontro alle esigenze dei clienti e proponiamo qualcosa di unico e innovativo”.

Un mondo nuovo, da scoprire, e un’attività in più in centro a Conegliano. Perché se in molti stanno chiudendo qualcuno, controcorrente, apre. E lo fa con grinta e coraggio, proponendo - questa è la chiave - qualcosa per cui distinguersi.