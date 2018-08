Cane la morde sul viso, muore bimba

Una bambina di 14 mesi è morta dopo essere stata attaccata da un cane nello stato australiano meridionale di Victoria. Secondo quanto ha riferito la polizia, l'animale, un griffone tedesco a pelo duro, ha attaccato la piccola in una proprietà rurale di Neerim Junction, a circa 120 chilometri a est di Melbourne.



Il conduttore televisivo Channel Seven ha riferito che la bambina è stata morsa sul viso e sua madre ha tentato di intervenire ma non ha potuto fermare l'animale. Quando i paramedici sono arrivati, non sono stati in grado di salvare la bambina. Il cane è stato sequestrato dal Baw Baw Shire Council, ha detto la polizia di Victoria, aggiungendo che indagheranno sulle circostanze dell'attacco.



La tragedia arriva cinque mesi dopo che una bambina di un anno è stata massacrata da un rottweiler appartenente a sua nonna nel Nuovo Galles del Sud. Secondo i servizi di emergenza, circa 13.000 persone in Australia hanno bisogno di cure mediche per morsi di cane, con bambini al di sotto dei cinque anni più a rischio.