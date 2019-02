Campo da rugby e piste ciclabili: approvato piano opere pubbliche

VITTORIO VENETO - Adeguamento sismico ed energetico delle piscine comunali, costruzione del campo da rugby, asfaltature e adeguamento degli impianti del Museo del Cenedese, opere che perché possano prendere vita nel corso dei prossimi mesi dovranno sperare che altri beni del Comune in alienazione vengano venduti.



Approvato, con il voto favorevole della sola maggioranza, il piano opere pubbliche 2019 licenziato dalla giunta Tonon. Il vicesindaco Alessandro Turchetto ieri sera, mercoledì, ha dettagliato le opere dal valore superiore ai 100mila euro in programma.



Previsti 300mila euro per le asfaltature lungo la statale Alemagna (vie Petrarca, Casoni e Virgilio) e in zona industriale, mentre 247mila euro serviranno per la riqualificazione dell’illuminazione votiva dei cimiteri previo accordo con una società privata. La ciclabile Longhere-Revine con tracciato rurale nell’ambito della ciclovia La Piave costerà 250mila euro (finanziata con contributi), mentre 500mila euro serviranno per il nuovo campo da rugby che sorgerà sul retro del Victoria Sport - l’accordo con il neoproprietario della struttura non è stato ancora sottoscritto – e potrà avere due soluzioni: o un campo da 102 per 68 metri oppure 127 per 77 metri. E poi ci sono la verifica sismica e l’adeguamento energetico dell’asilo per 400mila euro coperti da finanziamento e fondi propri del Comune, l’adeguamento sismico ed energetico delle piscine per 500mila euro e l’adeguamento degli impianti del Museo del Cenedese per 200mila euro.



All’interno della ciclabile Longhere-Revine è prevista anche la sistemazione dell’incrocio di Longhere fronte chiesa, ma ieri sera in aula non è stato esplicitato il tipo di intervento previsto. “Sono deluso dal fatto che il campo da rugby si farà con le alienazioni” ha commentato Matteo Saracino (Partecipare). “Per questo piano, un milione di euro devono arrivare da alienazioni, solo 270mila euro sono fondi del Comune” ha aggiunto Bruno Fasan (Lega).



Quanto alle ciclabili, Adriano Botteon (gruppo misto) ha detto: “In città vedo pezzi di ciclabili, non collegamenti. Basta percorrere quella di via Grazioli: il primo tratto è a sinistra contromano, poi sotto al cavalcavia bisogna andare sul lato destro”. E in merito il vicesindaco ha annunciato che il secondo stralcio della ciclabile di via Grazioli è stato appaltato. Fasan ha chiesto lumi anche sul cantiere di adeguamento sismico della scuola media Da Ponte, non ancora partito. “Fatti i sopralluoghi – ha aggiornato Turchetto – ora è in fase di redazione il cronoprogramma”. Gianantonio Da Re (Lega) ha invece auspicato che prima delle elezioni venga inaugurata la nuova caserma della guardia di finanza in via XXIV Maggio.