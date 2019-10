Camion si ribalta in A4, si formano code di alcuni chilometri a causa dei curiosi

Sono proseguite per tutta la giornata le operazioni di recupero del mezzo pesante finito fuori carreggiata questa mattina in A4, al chilometro 368,500/est, tra Padova est e il Bivio A4/A57 in direzione Trieste. Prolungate e difficili le manovre che hanno visto impiegati i tecnici del soccorso stradale e il personale di Concessioni Autostradali Venete, a causa delle condizioni della motrice del mezzo e del rimorchio, gravemente danneggiati dopo il rovinoso ribaltamento nel terreno agricolo a lato dell’autostrada.

Nell’impossibilità di procedere a una rimessa in asse del mezzo, si è proceduto al recupero per parti e attualmente rimane da gestire solamente la rimozione del container, adibito al trasporto di scarti di pelle. L’intervento si è sempre svolto fuori carreggiata, lungo la via di sicurezza laterale e ha visto l’impiego di più mezzi speciali, senza interferire sul traffico autostradale.

Per gran parte della giornata però e ancora in queste ore di punta, nonostante tre corsie sempre percorribili, il traffico è stato rallentato, con la formazione di code di alcuni chilometri in corrispondenza del luogo di intervento, a causa dei curiosi. A presidiare il tratto e segnalare la possibilità di formazione di code sono stati impegnati per tutto il giorno gli ausiliari della viabilità della concessionaria autostradale, in collegamento con il Centro Operativo di Mestre che ha coordinato l’impiego di uomini e mezzi, anche di ditte esterne.