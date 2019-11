Il camion perde tensioattivi, si forma schiuma bianca per chilometri sulle strade bellunesi

BELLUNO - Il camion perde tensioattivi per la strada, e si forma una schiuma bianca per chilometri. E’ successo oggi in tarda mattinata a Belluno.

A spiegare come sono andate le cose – attraverso la propria pagina Facebook – è stato il sindaco Jacopo Massaro: “Quella che vedete nella foto non è neve. In molti stamattina ci hanno chiesto di sapere cosa fosse successo alle nostre nostre strade. Un automezzo ha perso dei tensioattivi per strada (pare tra Mas di Sedico e Ponte nelle Alpi passando per la Cerva e via Vittorio Veneto) e le ha quindi "insaponate". Nonostante non risultino particolarmente pericolose, anche grazie all'azione della pioggia e agli interventi effettuati, è opportuno percorrere le strade con un po' di attenzione perché potrebbero essere più scivolose del solito. Arpav e Vigili del Fuoco sono già al lavoro. Il nostro comando di polizia locale ha provveduto, grazie alla nostra videosorveglianza e ai "leggitarga intelligenti", ad individuare e rintracciare l'automezzo” che ha effettuato lo sversamento.

“Alle 13.30 Arpav ha comunicato di aver concluso le analisi e di escludere conseguenze ambientali. Bene”, l’aggiornamento pubblicato da Massaro poco dopo.