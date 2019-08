Camion a fuoco e schianto tra due auto: altra giornata di code in A4

Traffico congestionato nel pomeriggio fra il bivio A4/A23 e Latisana in direzione Venezia a causa di un principio di incendio che ha interessato un camion in transito nel tratto fra San Giorgio di Nogaro e Latisana. Il conducente, riferisce Autovie Venete, non è rimasto ferito; tempestivo è stato l'intervento dei Vigili del Fuoco che hanno domato le fiamme, mentre i soccorsi meccanici sono stati attivati per rimuovere il veicolo incendiato.

Nel primo pomeriggio si è verificato anche un altro incidente, di lieve entità e senza feriti, nel tratto tra Latisana e Portogruaro che ha visto coinvolte due autovetture. In queste ore la circolazione è rallentata fra San Stino di Livenza e Portogruaro in direzione Trieste, per traffico intenso e, in direzione opposta tra il bivio A4/A23 e Latisana. A causa del traffico intenso rallentamenti e incolonnamenti si sono creati e dissolti oggi fin dal mattino su entrambe le direttrici di marcia della A4.