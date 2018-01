Camion finisce nel canale dopo lo schianto con l'auto

Tre persone sono rimaste ferite in un incidente stradale nel quale un'auto e un camion sono venuti a contatto con la vettura che è finita in un canale nella zona di Mirano (Venezia).

L'incidente è avventuo ieri pomeriggio, martedì. Le squadre dei vigili del fuoco sono intervenute e con l'ausilio dell'autogru hanno estratto l'autista rimasto incastrato nella cabina del camion finito nel fossato.

Il ferito è stato preso in cura dal personale del Suem 118 per essere stabilizzato e portato in ospedale come anche gli altri due occupanti la vettura. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro.