Camera di Commercio Treviso-Belluno, nuovo logo e nuova immagine

TREVISO – La Camera di Commercio di Treviso – Belluno a due anni dall’accorpamento si presenta con il nuovo logo. Un logo a rosone costituito da tante C che si guardano e che guardano fuori, a indicare la collaborazione delle Camere tra di loro e verso il sistema delle imprese.



“Ma non ci siamo fermati qui – afferma il presidente Mario Pozza- abbiamo voluto comunicare a tutti che il sistema camerale è innanzitutto un sistema che lavora coordinato nelle azioni e nelle scelte e che collabora con tutti, Associazioni di Categoria ed Amministrazioni delle due provincie. La Giunta e il Consiglio Camerale hanno voluto dare "valore" al nuovo logo con l’inserimento di Dolomiti per sottolineare le eccellenze dei territori che la Camera di Commercio vuole servire e l'effettiva integrazione tra le due provincie.



Nel logo "promozionale" primeggia – annuncia il presidente - il pay off Bellezza e Impresa quale sintesi di un luogo bello ricco di cultura, tradizioni e valori che ama fare buona impresa con prodotti e servizi che si ascrivono tra le migliori eccellenze conosciute, riconosciute ed apprezzate in tutto il mondo. Bellezza e Impresa è una sintesi formidabile di ciò che questa parte del Veneto sa raccontare e che tanta gente vuole continuare ad apprezzare. I dati sempre in crescita del turismo non fanno che confermare la tendenza.



Anche le articolazioni operative ed i progetti camerali sono state coinvolte nella nuova comunicazione con una nuova immagine da comunicare. Prende il via il nuovo logo di Curiamercatorum Centro di Mediazione e Arbitrato (Risoluzione delle controversie) che promuove il ricorso agli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie che ciascun soggetto può attivare, prima di rivolgersi al giudice ordinario oppure in alternativa a questo.



E così il nuovo logo di t2i trasferimento e tecnologico e innovazione partecipata camerale per l’innovazione. La novità è che da oggi, la progettualità web di marketing territoriale, trevisobellunosystem.com lascia il vecchio logo e si integra graficamente nel nuovo logo camerale per rafforzare anche visivamente l’appartenenza al sistema e comunicarlo direttamente agli utenti in un’identità d’immagine chiara e trasparente.



“Il nuovo sito è quello che ho sempre cercato come imprenditore ed ora anche come amministratore – afferma Pozza - . Ho fermamente voluto che venisse strutturata una comunicazione utile e diretta all’utente dovunque sia e in qualunque modalità si connetta, sia in ufficio che mobile. La mia ferma convinzione è che l’imprenditore sia sempre facilitato a reperire informazioni che sono preziose opportunità per competere, per fare scelte imprenditoriali mirate e consapevoli di ciò che sta attorno all’impresa. Grazie alle informazioni amministrative e socio economiche che la Camera fornisce ho la ferma volontà – precisa - che la nostra struttura tenga sempre al centro del suo operare l’imprenditore e il professionista”.