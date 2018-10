In Camera di commercio le imprese venete e i committenti tedeschi

TREVISO - Un incontro di business tra le aziende venete che esportano nel settore meccanica e i buyer tedeschi quello che si è tenuto per la prima volta nella sede camerale a Treviso.



Il “Workshop subfornitura meccanica in Germania” organizzato gratuitamente grazie alla fattiva collaborazione tra l’ufficio Promozione Estero camerale, il Nuovo Centro Estero Veneto e la Camera di Commercio Italiana per la Germania si è svolto in Camera di Commercio nella sede di Treviso per potenziare la storica collaborazione produttiva fra la committenza industriale tedesca e le imprese Venete.



Nel dettaglio le provincie di Treviso e Belluno realizzano un export nell’ambito dei prodotti meccanici pari al 36% del totale export, per un ammontare di 6,1 miliardi. Di questi, 850 milioni è il flusso export di prodotti meccanici verso la Germania quali macchinari industriali, lavorazioni meccaniche di altissima precisione, apparecchiature elettriche, componentistica per il settore trasporti e in particolare dell’automotive. Si può dire che un pezzo del “made in Germany” a quattroruote passa proprio per il Veneto.



“Ho conosciuto gli imprenditori, ho colto la passione con cui raccontavano i loro prodotti, i successi raggiunti, le nuove sfide dei mercati esteri che richiedono continua ricerca, profilazione sempre più esigente, ritmi sempre più intensi; si sa che fornendo il mondo l’impegno è h24 – commenta il presidente della Camera di Commercio Mario Pozza - “Le imprese, con le loro realizzazioni altamente tecnologiche e all’avanguardia, sono il miglior biglietto da visita per il nostro territorio. Si tratta, infatti, di creazioni di sartoria meccanica per produrre in serie, macchine e congegni sempre più personalizzati e performanti per le grandi imprese nel mondo - come mi diceva il titolare dell’azienda che produce robot industriali e apparecchi per processi industriali - .Una cosa è emersa dagli incontri avuti e cioè che mancano i profili professionali adatti per le loro produzioni. Un vero problema a cui non sappiamo trovare soluzione. – rifletteva l’imprenditore che produce stampaggi di materiale plastico” .



Si conferma dunque la distanza tra la proposta scolastica, la realtà imprenditoriale e la richiesta dei mercati. Una sfida che il governo ha voluto condividere con le Camere di Commercio incaricandole dei progetti di Alternanza Scuola Lavoro.



“Noi ci siamo e stiamo lavorando per apportare il nostro contributo – afferma Pozza - lavoriamo affinché la scuola e le imprese si conoscano e parlino un unico linguaggio che è quello di guardare al futuro con soluzioni concrete. Ringrazio Ronny Seifert Head of business Development della Camera di Commercio Italiana per la Germania e il dirigente della Promozione estera camerale dott. Francesco Rossato che coordina la sede trevigiana del Nuovo Centro Estero Veneto.



"Invito tutti gli imprenditori - conclude il presidente Pozza - a rimanere informati delle iniziative camerali che saranno sempre più profilate sui bisogni delle imprese”.