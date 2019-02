Came, duro ko contro Eboli

CASIER - Gara da dimenticare per la Came Dosson quella contro la Feldi Eboli: vittoria meritata dei campani e risultato mai in discussione per gli uomini del neo allenatore Cisolla.

Per gli uomini di mister Rocha la testa va già ai prossimi impegni, c’è ancora tutto il tempo per tornare a vincere e convincere.



La cronaca.



Dopo meno di due minuti arriva il vantaggio della Feldi sugli sviluppi di una rimessa laterale, il marcatore è Josiko che riceve sul secondo palo e di prima supera Morassi. La reazione della Came non si fa attendere ma Laion protegge il vantaggio sui tentativi di Cainan, Japa e Murilo.



Il forcing offensivo dei padroni di casa è dispendioso in termini di energie e appena la Came rallenta i ritmi di gioco Pedotti e compagni leggono bene la situazione e si rendono pericolosi con rapide ripartenze sulle quali Morassi è bravo a farsi trovare attento e reattivo; il portiere biancoblu non può niente però a metà del primo tempo quando Andrè Ferreira è troppo libero di appoggiare in rete la palla del 2-0 per i campani. Per una Came che fatica a costruire e ad affacciarsi pericolosamente in area avversaria c’è una Feldi a cui tutto riesce alla perfezione e che in avanti sa essere letale: Josiko è al posto e al momento giusto in area per deviare in rete una conclusione da fuori area che altrimenti sarebbe terminata fuori. La Came chiude in avanti il primo tempo ma gli avversari difendono bene, concedono molto poco ai biancoblu, che quando arrivano al tiro non sono pericolosi, e rientrano negli spogliatoi avanti di tre reti.



La ripresa vede una Came subito aggressiva in avanti alla ricerca di ricucire lo svantaggio ma il copione del primo tempo non cambia: la Feldi difende compatta e con ordine e grazie a veloci ripartenze passa ancora con Romano che supera Morassi con un rasoterra sul secondo palo.

Mister Rocha ricorre alla carta del quinto uomo di movimento per aumentare la pressione in zona offensiva: ad approfittarne però è ancora Romano che conquista palla e con freddezza mette in rete la palla del 5-0 per gli ospiti.



La storia si ripete più tardi, dopo che Bellomo e compagni col quinto uomo di movimento hanno attaccato a più riprese senza mai trovare però la via della rete: prima Arrieta si invola indisturbato e deposita in rete a porta sguarnita, poi è la volta di Caponigro ad appoggiare in rete la palla dello 0-7 su cui si chiude la gara.



CAME DOSSON-FELDI EBOLI 0-7 (0-3 p.t.)



CAME DOSSON: Morassi, Belsito, De Matos, Vieira, Murilo Schiochet, Fusari, Bellomo, Sviercoski, Bertoni, Thiago Grippi, Rosso, Furlanetto, Ronzani, Pietrangelo. All. Rocha.



FELDI EBOLI: Laion, Romano, Fornari, Josiko, Pedotti, Frosolone, Tuli, Arrieta, André, Caponigro, Di Nome, Magliano, Sinno, Pasculli. All. Cipolla.



MARCATORI: 1'27'' p.t. Josiko (F), 9'17'' André (F), 12'07'' Josiko (F), 2'48'' s.t. Romano (F), 9'42'' Romano (F), 14'46'' Arrieta (F), 17'26'' Caponigro (F).



AMMONITI: Pedotti (F).



ARBITRI: Angelo Galante (Ancona), Fabrizio Schirripa (Reggio Calabria) CRONO: Fabrizio Burattoni (Lugo di Romagna).

Classifica

Squadra Pt G V Pa Pe Gf Gs Diff Acqua&Sapone Unigross 37 15 12 1 2 72 23 49 Italservice Pesaro 31 15 9 4 2 69 37 32 Lollo Caffè Napoli 30 15 9 3 3 62 39 23 Real Rieti 30 16 9 3 4 70 49 21 Maritime Augusta 29 16 9 2 5 52 48 4 Feldi Eboli 26 16 8 2 6 68 43 25 Meta Catania Bricocity 23 15 7 2 6 39 43 -4 Civitella Colormax Sikkens 20 16 6 2 8 46 58 -12 Came Dosson 19 16 5 4 7 60 63 -3 Lynx Latina 12 16 3 3 10 36 67 -31 Real Arzignano 6 16 1 3 12 38 78 -40 Lazio 4 16 1 1 14 27 91 -64

