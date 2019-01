California, spari in un bowling: 3 morti

Sparatoria in un bowling di Torrance, in California. Il bilancio è di tre morti e quattro feriti. L'emittente Abc, citando fonti della polizia, riferisce che 3 uomini sono morti sul posto. Altri 4 uomini sono rimasti feriti e 2 di loro sono stati trasportati in ospedale.

Al 'Los Angeles Times' un uomo che al momento della sparatoria si trovava nella Gable House Bowl di Torrance, nella contea di Los Angeles, ha raccontato: "Abbiamo sentito, prima degli spari, una rissa. Siamo corsi nel bar e ci siamo coperti, perché abbiamo sentito degli spari". Il testimone ha detto di essere rimasto nascosto per un quarto d'ora, prima dell'arrivo della polizia.