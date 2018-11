California, mai tanti morti in un incendio

Si aggrava di ora in ora il bilancio degli incendi che stanno devastando la California settentrionale e meridionale: i morti sono 31, 228 le persone disperse, hanno reso noto le autorità locali. Lo sceriffo della contea di Butte, Cory Honea ha annunciato ieri il ritrovamento di altre sei vittime, cinque in un'abitazione, una in una macchina nella città settentrionale di Paradise.

Proprio quello nella contea di Butte, a nord di Sacramento, è considerato attualmente il maggiore incendio segnalato nello stato e il più distruttivo della sua storia. Le fiamme sono state contenute al momento solo al 25% e il loro pieno contenimento non sarebbe prevedibile a breve. In tutto attualmente sono sei gli incendi, tre dei quali considerati di maggiore entità.