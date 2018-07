California devastata dal fuoco

Le fiamme non danno pace alla California, stretta da giorni nella morsa del fuoco. Un secondo vigile del fuoco è morto combattendo contro le fiamme che stanno devastando i parchi nazionali Sequoia e Kings Canyon in California. IL 14 luglio era rimasto ucciso un altro vigile del fuoco, intervenuto per spegnere le fiamme di un incendio scoppiato nei pressi dello Yosemite National Park. Sono nel frattempo sei le vittime civili degli incendi che da giorni stanno bruciando nella contea di Shasta. Il cadavere della sesta vittima è stato rinvenuto all'interno di un'a