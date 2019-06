In California la bimba più piccola, 245 grammi

Miracolo in California: una bambina di appena 245 grammi è nata in un ospedale di San Diego cinque mesi fa e oggi è uscita dallo Sharp Mary Birch, dopo essere stata considerata fuori pericolo. Secondo quanto riferito, la mamma della piccola Saybie era stata sottoposta a dicembre ad un parto cesareo, a causa di un grave stato di ipertensione, mentre era incinta alla 23ma settimana di gravidanza.



Subito dopo il parto, i medici avevano detto ai parenti che la neonata non avrebbe avuto più di un'ora di vita. "Ma quest'ora sono diventate due, e poi un giorno e poi una settimana", ha raccontato la mamma di Saybie, la bimba più piccola mai nata e sopravvissuta, in un video diffuso dall'ospedale.



La bambina, dopo cinque mesi di terapia intensiva, pesa oggi 2,2 chili. "Di sicuro è stato un miracolo", ha detto Kim Norby, una delle infermiere che ha seguito in questo periodo Saybie, da lei descritta "minuscola ma fortissima".