Caldo torrido, stato di allarme in Veneto

Alla luce delle previsioni contenute nel bollettino del disagio fisico e della qualità dell’aria per la Regione del Veneto emesso da Arpav - Dipartimento Sicurezza del Territorio - Centro Meteorologico di Teolo in data di oggi, consultato il Dirigente medico reperibile di turno, è stato dichiarato lo stato di allarme climatico per disagio fisico da oggi 30/07/2018 al 02/08/2018 per le zone costiera, pianeggiante continentale, pedemontana e montana del Veneto.

Di conseguenza, l’Assessore alla Sanità Luca Coletto ha disposto l’attivazione immediata delle particolari forme di organizzazione assistenziale, rivolte particolarmente ad anziani e portatori di malattie croniche, respiratorie, o comunque a rischio.