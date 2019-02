Calcio a 5 / Came in trasferta ad Arzignano

CASIER - Dopo il brutto sogno vissuto nell’ultima sfida casalinga riprende la volata finale nel 2019 per la CAME Dosson C5 nel Campionato Italiano Futsal di Serie A. I biancoblu affronteranno, in trasferta al PaleTezze di Arzignano, la blasonata squadra del Real Arzignano C5, storica formazione del panorama del futsal nazionale che sta lottando per rimanere nella massima serie italiana.



L’Arzignano arriva a questo appuntamento in emergenza data la classifica che non fa stare tranquilli Marcio e compagni ma altrettanto con l'entusiasmo dopo l'ottimo pareggio ottenuto in trasferta contro il Lynx Latina. Tra gli osservati speciali della sfida come al solito ci sarà l’inossidabile capitan Marcio, pienamente recuperato, e la temibile vecchia volpe Amoroso, che nelle ultime sfide ha ritrovato la vena realizzativa dei tempi migliori.



Dalla sponda dossonese Sylvio Rocha continua a mantenere saldamente il timone della squadra nonostante gli ultimi risultati non proprio confortanti. La squadra c’è ed è in salute ma le ultime sfide contro un filotto di avversari carrozzati da alta classifica ed un pizzico di sfortuna hanno fatto vacillare il morale dei giocatori. Per Bellomo e compagni non c’è dunque occasione migliore per risalire la china e ritrovare fiducia imponendosi nell l'infuocato derby Veneto. Nessuna squalifica e nessun infortunio permetteranno alla Came di affrontare al meglio questa delicata sfida.



Ci sono quindi ancora tutti gli ingredienti giusti per i nostri ragazzi per continuare a scrivere la storia in questa agguerrita stagione di Serie A. L’appuntamento per i tifosi è dunque fissato per sabato 23 febbraio alle ore 16.00. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su facebook PMG sport.

SERIE A PLANETWIN365 – 17ª GIORNATA

VENERDI’ 22 FEBBRAIO 2019 – ore 20.30



LAZIO-CIVITELLA COLORMAX SIKKENS

ARBITRI: Luigi Fiorentino (Molfetta), Federico Beggio (Padova) CRONO: Daniele Intoppa (Roma 2)



FELDI EBOLI-META CATANIA BRICOCITY

ARBITRI: Dario Pezzuto (Lecce), Luca Petrillo (Catanzaro) CRONO: Fabio Pagliarulo (Napoli)



REAL RIETI-ITALSERVICE PESARO diretta tv su Sportitalia

ARBITRI: Giovanni Beneduce (Nola), Natale Mazzone (Imola), Simone Pisani (Aprilia) CRONO: Alessandro Pompeo Ghiretti (Ciampino)



SABATO 23 FEBBRAIO – ore 16



MARITIME AUGUSTA-LYNX LATINA

ARBITRI: Luigi Alessi (Taurianova), Giovanni Ferraioli Vitolo (Castellammare di Stabia) CRONO: Vincenzo Brischetto (Acireale)



ARZIGNANO-CAME DOSSON

ARBITRI: Andrea Campi (Ciampino), Alex Iannuzzi (Roma 1) CRONO: Stefano Mestieri (Finale Emilia)



LUNEDI’ 25 FEBBRAIO – ore 20.50



ACQUAESAPONE UNIGROSS-LOLLO CAFFE’ NAPOLI diretta tv su Sportitalia

ARBITRI: Giovanni Zannola (Ostia Lido), Giulio Colombin (Bassano del Grappa), Marco Di Filippo (Teramo) CRONO: Stefania Candria (Teramo)