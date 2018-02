Calciatore 14enne muore colto da infarto durante la partita

Una partita di calcio che si è trasformata in tragedia, quella che si è disputata sabato pomeriggio tra due squadre spagnole di giovanissimi, la Ud Alzira e la Sport Base Ontinyent. Un ragazzino di 14 anni, Nacho Barberà, è mortoa causa di un infarto che lo ha colto mentre giocava da ala destra.

Nacho stava bene, quando è sceso in campo, ma all’improvviso è stato colto da un malore che non gli ha lasciato scampo. Inutili i soccorsi al ragazzo, che si è accasciato a terra in pieno gioco: il cuore del 14enne non ha retto e vana è stata la corsa all’ospedale.