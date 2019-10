Cade nella scarpata sulla strada per le Grotte del Caglieron, paura per una donna di Fregona

FREGONA - Attorno alle 18 una squadra del Soccorso alpino delle Prealpi Trevigiane è intervenuta in Borgo Sonego, dove una donna era scivolata per qualche metro in una scarpata tra le abitazioni, lungo la strada che porta alle Grotte del Caglieron.

I soccorritori hanno affiancato il personale dell'ambulanza nel caricare in barella una 75enne Fregona, che lamentava dolori a una gamba, per poi sollevarla sulla strada.

La donna è stata poi accompagnata all'ospedale di Vittorio Veneto per verificare le sue condizioni. Una seconda squadra era pronta in supporto alle operazioni.