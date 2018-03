Cade dalla scala e muore sul luogo di lavoro

Carabinieri sul luogo della tragedia

Un uomo di 73 anni, residente a Pressana (Verona), è morto in un incidente sul lavoro avvenuto ieri, sabato, a Casaleone, nella bassa veronese. La vittima, Aldo Berti, collaboratore dell'azienda, per cause in corso di accertamento ha perso la vita cadendo da un'altezza di circa 2 metri. L'uomo, che si trovava in cima a una scala, ha battuto la testa al suolo ed è morto sul colpo.

Il personale del Suem 118 intervenuto sul posto non ha potuto fare altro che constatare il decesso. La salma, come disposto dall'autorità Giudiziaria, è stata messa a disposizione dei familiari. Sull'episodio indagano lo Spisal di Bovolone dell'Ulss 9 Scaligera e i Carabinieri di Sanguinetto.