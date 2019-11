Cade dal tetto mentre lavora, morto un operaio di 34 anni

Un tecnico manutentore, Leandro Caprarelli, 34 anni, residente nel vicentino, è morto all'alba di oggi, all'ospedale di Santorso (Vicenza) a cause delle ferite riportate in un infortunio sul lavoro avvenuto ieri in un azienda che tratta il marmo a Malo (Vicenza).

L'uomo, tecnico di un'altra azienda del posto, era salito nel tetto di un capannone per sistemare l'impianto fotovoltaico, ma è caduto nel vuoto da un'altezza di oltre cinque metri a causa, secondo una prima ricostruzione, del cedimento di parte della struttura. Ricoverato in condizioni disperate, in stato di coma, nel nosocomio dell'Alto Vicentino a nulla è valsa l'opera dei sanitari.

Indagini sono in corso da parte di carabinieri e tecnici dello Spisal.