Cade dal ciliegio e muore, lo trova il fratello dopo giorni

Era salito sul ciliegio della sua proprietà per raccogliere alcuni frutti, ma è caduto e l’incidente gli è stato fatale. Carlo Maruzzo aveva 93 ma era autonomo e viveva da solo ad Arcugnano, nel vicentino.

Nessuno, per giorni, l’ha trovato finché il fratello che vive nel Torinese è arrivato a casa di Carlo perché non riusciva a mettersi in contatto con lui. Nella proprietà dell’anziano ha fatto la tragica scoperta: il cadavere del fratello giaceva sul terreno, sotto il ciliegio, vicino a una scala, in stato di decomposizione.

E’ probabile che l’uomo, cadendo, sia morto sul colpo.