Cadaveri di un uomo e una donna trovati carbonizzati in area abbandonata

Molti senzatetto gravitavano attorno ai due edifici bruciati a Mestre nelle prime ore di stamane, in uno dei quali sono stati ritrovati due cadaveri semicarbonizzati. Sul luogo del rogo si sono recati il pm Alessia Tavernesi e il dirigente della squadra mobile Stefano Signoretti. Si tratta di un posto in centro a Mestre, a ridosso del cimitero, in un'area incolta e abbandonata.

I cadaveri ritrovati a Mestre appartengono ad un uomo e ad una donna: è quanto trapela dagli investigatori. Una delle ipotesi a cui viene dato maggior peso è che la coppia abbia trovato rifugio nel locale per ripararsi dalla pioggia, abbia acceso un braciere per riscaldarsi e poi, stordita dal fumo, non sia riuscita a mettersi in salvo.