Cadavere trovato in uno stabile abbandonato

Il cadavere di un uomo è stato trovato oggi all'interno di un grande stabile abbandonato a Marghera, all'intersezione tra via della Pila e via dell'Elettricità. Il rinvenimento è stato fatto in un capannone di mille metri quadri diventato punto di riferimento per senzatetto e tossicodipendenti: l'uomo sembra essere deceduto da alcuni giorni.

Una segnalazione alle forze dell'ordine ha fatto giungere sul posto le volanti della polizia. La vittima non aveva con sé documenti e nelle ore successive all'intervento doveva ancora essere identificata. La salma è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria. Allo stato una delle ipotesi più plausibili è che il decesso possa essere stato dovuto a un'overdose, ma è possibile anche che alla base della tragedia possa esserci stato un malore.