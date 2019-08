Cadavere trovato in un fossato, shock in Veneto

Il cadavere di un uomo è stato ritrovato in un fossato a Camisano Vicentino, a fianco della zona artigianale. Ancora sconosciute l'identità della vittima e le cause del decesso, anche per il fatto che il cadavere, in avanzato stato di decomposizione, potrebbe essere rimasto in acqua per molte ore.

Dopo l'allarme, lanciato da un passante, sul posto è giunta una pattuglia dei carabinieri che ha transennato la zona, mentre ai sanitari del Suem 118 non è rimasto che confermare il decesso. I vigili del fuoco sono intervenuti per recuperare la salma. Ignote al momento le cause della morte.