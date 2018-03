Caccia intercetta Ufo

Nuovo avvistamento Ufo. O meglio: in quello che viene considerato un nuovo video realizzato da militari Usa - e reso pubblico in questi giorni - si vede quello che sembra un Unidentified Flying Object in volo accanto a un caccia americano. L'oggetto volante non identificato sarebbe stato intercettato nel 2015 da un McDonnell Douglas F/A-18E Super Hornet.

Il filmato è stato diffuso dall'organizzazione 'To The Stars Academy of Arts and Science', specializzata in scienza e tecnologia: si tratta del terzo video registrato a bordo di un caccia della Marina degli Stati Uniti, diffuso dopo il via libera di alcune organizzazioni governative in base al 'Freedom of Information Act'.

PENTAGONO - Secondo quanto riportato dalla 'Cnn', al momento il Pentagono non ha voluto commentare. Definito "un volo ad alta velocità di un velivolo non identificato", nel filmato si vede un misterioso mezzo al centro delle immagini: due minuti caricati su YouTube lo scorso 9 marzo che aprono altri dubbi.

LE PROVE - Del resto, lo scorso dicembre, un ex direttore del programma del Pentagono per lo studio degli Ufo aveva affermato che gli oggetti volanti non identificati osservati hanno fornito "prove schiaccianti" del fatto che nell'universo "potremmo non essere soli".