C'è anche il secondo candidato sindaco: Michele Toffoli guida "Forza Vittorio" e "Vittorio Veneto città in movimento"

VITTORIO VENETO - Esce allo scoperto anche il secondo candidato sindaco per le prossime amministrative a Vittorio Veneto. E’ Michele Toffoli, che guiderà la forza civica nella quale convergono le liste di “Forza Vittorio” e “Vittorio Veneto città in movimento”.

Non è esclusa – ha anticipato Toffoli – anche la presenza di una terza lista all’interno dell’alleanza, “con a capo un esponente importante”.

Al momento però non si conoscono altri elementi sulla possibile “terza costola” del movimento. “La città deve essere rinnovata – dichiara Toffoli -, per questo daremo spazio ai giovani. La nostra sarà una proposta forte”. Toffoli ha reso noto di essere stato contattato sia dal centrosinistra, sia dal centrodestra per possibili alleanze.

Esclusa però una coalizione che veda la civica di Toffoli alleata con il Pd, visto che è stata subito negata ogni possibile convergenza in una lista guidata “da un candidato di bandiera del Partito Democratico”. Rimane però aperta la strada verso un inserimento del movimento in un’eventuale coalizione di centrodestra.

Dopo l’annuncio della candidatura – avvenuto sabato mattina – di Marco Dus per il Pd, le acque si sono mosse a Vittorio Veneto. Ieri sera la riunione del direttivo di “Forza Vittorio” e “Vittorio Veneto città in movimento” ha stabilito che sarà Toffoli a sfidare Dus e gli altri candidati alle amministrative. Toffoli è noto in città, visto che il suo nome è legato allo storico negozio “Casa della bambola” proprio in centro a Vittorio Veneto.

A lui potrebbero fare riferimento molti commercianti, visto anche l’impegno profuso dal neocandidato per l’organizzazione del Natale vittoriese.

Foto: Renato Vettorato