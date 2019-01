Bye bye Tinder, ora il partner lo scelgono gli amici. Ecco la nuova App

Cosa accadrebbe se a scegliervi il partner fossero i vostri migliori amici? E' quello che si sono chiesti Match Group e Betches, che hanno ideato 'Ship', una nuova app di dating, disponibile per ora solo su iOS, che permette agli utenti di aiutare i propri amici a scegliere il loro potenziale partner basandosi sulle preferenze e gli interessi della persona che è 'a caccia' di nuovi incontri.

L'app, spiega 'The Verge', consente a un singolo utente di creare una chat di gruppo nella quale sono gli amici - o una ristretta cerchia di persone - a mettere i 'like' agli utenti che ritengono possano essere interessanti o potenzialmente adatti a una relazione. All'interno della chat è possibile valutare i profili degli utenti, condividere GIF e chattare di qualsiasi argomento.

Usarla è semplice. Le persone che sono nella chat visualizzano i profili dei potenziali partner in base alle preferenze impostate dal proprio amico. Se ad esempio una persona vuole uscire solo i potenziali 'match' che si trovano a due chilometri di distanza, l'app mostrerà ai propri amici solo persone che si trovano a due chilometri di distanza. Se uno degli amici presenti nella chat nota un utente che ritiene possa essere un buon 'match' per il suo amico, può scorrere sul suo profilo, 'trascinarlo' nella chat di gruppo e valutarlo insieme agli altri.

L'app funziona come Tinder o altre app di questo genere: per poter chattare i due potenziali partner devono essersi scambiati prima un 'like'. Ship, tuttavia, non è la prima app di questo genere. Un servizio simile, ricorda 'The Verge', lo offre già Wingman.