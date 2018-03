Buon compleanno OggiTreviso

VITTORIO VENETO - OggiTreviso compie 10 anni: era infatti il marzo del 2008 quando il primo quotidiano online della provincia fece il suo esordio in rete.

Nacque dalla positiva esperienza del Quindicinale, che alcuni anni prima si era affacciato al web con una piccola edizione online. Visto il successo si pensò di avviare OggiTreviso, in un periodo in cui i giornali locali online ancora non esistevano: per questo si diede vita ad un gruppo di imprenditori, tra cui due editori, creando una nuova società.

Dopo 27 anni dalla sua fondazione, era nato un nuovo gruppo che gravitava intorno al Quindicinale, una realtà che aveva avviato un’esperienza del tutto innovativa e da pionieri del settore.

OggiTreviso iniziò immediatamente ad avere successo, con decine di migliaia di lettori al mese: numeri che al tempo indicavano ottimi risultati. Il giornale continuò a crescere negli anni, toccando i quasi 2 milioni di lettori mensili attuali. Questo grazie anche all’espansione e al completamento del sito, che con il tempo iniziò ad occuparsi delle notizie che coinvolgevano il Nord-Est, l’Italia e gli esteri.

Nacquero sezioni dedicate ed altre – tematiche -, che andarono ad arricchire il giornale: Salute e Benessere, Sport, Lavoro, Ambiente. OggiTreviso vive – e continua a vivere – solo ed esclusivamente della raccolta pubblicitaria: per questo è e rimarrà un giornale libero, senza finanziamenti pubblici.

Fin dalla sua fondazione OT è stato diretto da Emanuela Da Ros (nella foto), che ha svelato uno degli elementi del successo del quotidiano: “Il nostro segreto sono gli ingredienti dell’amore applicati al giornalismo. Non smettere mai di sorprendersi e di appassionarsi, non dare mai nulla per scontato, reinventarsi sempre.

Mantenendo però sempre dei punti saldi come la verità, l’onestà, la curiosità e lavorare con passione”.

OggiTreviso ha conosciuto negli anni una crescita esponenziale, tanto da attrarre l’attenzione dei big dell’editoria nazionale. A breve ci saranno grandi novità, visto che il giornale entrerà in uno dei più grandi gruppi nazionali di quotidiani: ma su questo – come su tutto il resto – vi terremo aggiornati.