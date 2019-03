“Buon compleanno Bach!” Chi meglio dei giovani per una festa piena di entusiasmo con cui ricordare la nascita del grande genio della musica, nato ad Eisenach nel marzo del 1685? Un compleanno che sarà celebrato dai ragazzi musicisti che frequentano delle tre scuole medie a indirizzo musicale della Destra Tagliamento che per l’occasione straordinariamente saranno unite in un progetto musicale concertistico destinato a costituire un unicum, organizzato nell’ambito della rassegna di appuntamenti Aspettando Piano City Pordenone 2019. Ovvero un calendario di appuntamenti che faranno da preludio alla tre giorni dedicata allo strumento a 88 tasti in programma a fine giugno a Pordenone, organizzata dal Comitato Piano City Pordenone che gode dei patrocini dei Comuni di Pordenone, San Vito, Sacile, Porcia, Valvasone Arzene, la collaborazione dei Conservatori di Udine e di Trieste, la scuola di perfezionamento Accademia del Ridotto di Stradella (Pavia), il Teatro Comunale Giuseppe Verdi di Pordenone, e la partnership di associazioni e istituzioni del territorio (Società Operaia di Pordenone, ProPordenone, la cifra, Ensemble Serenissima, Scuola di musica Ruffo di Sacile, i tre Istituti Comprensivi). Sostengono l’iniziativa anche i privati Fondazione Friuli, strategico promotore dei giovani e della valorizzazione del territorio, e gli sponsor Friulovest Banca, Visivart, Wasabit e Regìa Comunicazione

Al compleanno di Bachpartecipano lescuole secondarie di primo grado G. Lozer dell’Istituto comprensivo Pordenone Torre, la scuola Balliana Nievo dell’Istituto comprensivo di Sacile e dell’Istituto comprensivo M. Hack di San Vito al Tagliamento. Tre sono gli appuntamenti: il 21 marzo a Sacile, il 22 a San Vito al Tagliamento (con la collaborazione della Parrocchia dei Santi Vito, Modesto e Crescenza Martiri) e il 12 aprile a Torre (Pordenone), tre concerti serali in cui si esibiranno gli alunni principalmente della classe di pianoforte delle tre scuole. Inventore della contrappuntistica, teorizzatore del sistema tonale che ha costituito il punto di svolta nella storia della musica dell’Occidente, Bach sarà festeggiato in un concerto corale in pieno spirito bachiano, con lo scopo di far conoscere e far suonare insieme alunni che condividono percorsi simili ma in realtà diverse. Il progetto, ideato dal maestro Gianni Della Libera, èun inno a Bach come promotore di uno spazio musicale condiviso, occasione d’incontro e di scambio di esperienze.

Nei primi due incontri- giovedì 21 alle 20 a Sacile nella hall di ingresso della scuola Balliana Nievo in viale Zancanaroe venerdì 22 alle 20 nell’auditorium Concordia di San Vito - i ragazzi suoneranno affiancati da proiezioni sul tema. Seguirà un piccolo buffet finale organizzato dai genitori per festeggiare il grande compositore tedesco. Il terzo appuntamento a Torre (Pordenone) ad aprile avrà un programma che spazia dal repertorio solistico, alla musica da camera, al pianoforte a quattro mani.

Riuniti da Piano City Pordenone, i ragazzi delle tre scuole proporranno alcuni pezzi della storia della letteratura pianistica eseguendo pagine dell’età barocca, preparati dai docenti Anna Baratella, Alessandro Bozzer, Gianni Della Libera, Lucia Grizzo e Gianni Zanchetta per la parte audio e luci.

Nei concerti si esibiranno intere sezioni della scuola ospitante e allievi ospiti provenienti dagli altri due istituti: il concerto di giovedì 21 a Sacile avrà in programma esecuzioni delle classi miste di chitarra e poi allievi di pianoforte. Suoneranno per l’istituto di Sacile Daniele Basso, Gaia Bortolin, Giacomo Feltrin, Andrea Gaspardo, Filippo Muranella, Alessandro Netto, Abhijiit Singh con il brano “Corale per gruppo di chitarre”. I pianisti Sophie Coan, Anna Basso, Matilde Masetti, Elisa Ragagnin, Federica Pignat, Anna Taiariol, Giorgia Pagotto, Vittoria Caiani, Giorgia Spagnol, Alessandra Segabinazzi,Joe Busetto, Alex Hammond, Anna Zarpellon, Eric Michelon, Eva Altinier, Ludovica Piccolo, Aurora Peruch, Lisa Barzan. Al violino Federico Bortolin, al violoncello Lia Bortoluzzi. Per l’istituto Hack si esibiranno i pianisti Alberto Marian, Viola Nespolo, Nora Saccilotto, Sara Metz, Morgana Barbui, Marianna Driusso. Dell’Ic di Torre si esibiranno i pianisti Emma Massarut, Sara Cozzarini, Anna Bianchini, Antonio Orefice, Efrem Olivo, Angelica Giugliano, Pierluca Battistella. Pianista ospite Filippo Alberto Rosso.

Nel concerto del 22 marzo a San Vito, suoneranno i pianisti dell’istituto M. Hack Gaia Merlin, Valentina Pellarin, Sara Maria Stepan, Alberto Marian, Leonardo Antoniazzi, Giovanni Paolo Contaldo, Carlo Cecco, Diego Dante Iuston,Giulia Macrì, Viola Nespolo, Morgana Barbui, Marianna Driusso, Francesco Maresca, Francesca Giulia Petrisor, Nora Saccilotto, Sara Metz. Della Balliana di Sacile suoneranno i pianisti Giorgia Pagotto,Vittoria Caiani, Giorgia Spagnol, Aurora Peruch. Infine della scuola Lozer di Pordenone si esibiranno Emma Massarut, Sara Cozzarini, Anna Bianchini, Antonio Orefice, Efrem Olivo, Angelica Giugliano, Pierluca Baistella.