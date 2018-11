Bullismo, dipendenze, diritto allo studio: nasce il vademecum per aiutare i giovani

TREVISO - Contatti telefonici, indirizzi e riferimenti contro il disagio giovanile. Nasce il vademucum di orientamento per chi opera con i giovani, scuole e famiglia in particolare, realizzato dal Comune di Treviso, Progetto giovani di Treviso con Usl 2, Polizia , Veneto lavoro, Ufficio scolastico provinciale, operatori di strada parrocchiali, Advar.



“Questo vademecum nato dal tavolo "Incontriamoci@scuola",- spiega l’assessore Silvia Nizzetto (nella foto a lato) - è stato strutturato in modo da favorire una consultazione molto agile. All’interno si troveranno indirizzi, numeri di telefono e riferimenti suddivisi per problematica e fascia d’età per avere risposte concrete ai problemi dei più giovani”. Inviato ai presidi delle scuole di Treviso, presto sarà a disposizione anche dei docenti e delle famiglie.



Nel prontuario sono presenti le sezioni “Scuola”, “Sessualità e supporto alla genitorialità”, “Diritto allo studio”, “Situazioni di pericolo” e “Dipendenze”. Queste sezioni, a loro volta, comprendono casistiche specifiche, dalla vigilanza sull’inadempienza scolastica fino ad arrivare ai problemi della sfera alimentare, passando per il bullismo e cyberbullismo, il supporto psichiatrico e la tutela della disabilità. A ogni situazione corrispondono un contatto e la modalità per accedere ai servizi dell’Usl o delle forze dell’ordine competenti al fin di ricevere risposte concrete.